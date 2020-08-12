Süper Lig'de koronavirüs: Düğüne katıldı ve virüsü kaptı!

forması giyenve hamile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı.Yunan oyuncu, geçtiğimiz hafta katıldıkları düğünün ardından yaptırdıkları testin sonucunda koronavirüs kaptıklarını fark ettiklerini açıkladı.26 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon başında Aris'ten kadrosuna kattığı Siopis, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu ve 34 maçta görev alırken, 2583 dakika sahada kaldı ve 3 asist yaptı.