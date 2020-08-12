Süper Lig'de koronavirüs: Düğüne katıldı ve virüsü kaptı!

Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis, geçtiğimiz hafta katıldıkları düğün merasiminin ardından hamile eşiyle birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'de koronavirüs: Düğüne katıldı ve virüsü kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2020 17:28
Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis ve hamile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yunan oyuncu, geçtiğimiz hafta katıldıkları düğünün ardından yaptırdıkları testin sonucunda koronavirüs kaptıklarını fark ettiklerini açıkladı.

26 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Şu anda karantinadayız ve herhangi bir semptoma rastlanmadı. Durumumuzu açıklamanın bir zorunluluk olduğunu düşündük" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon başında Aris'ten kadrosuna kattığı Siopis, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu ve 34 maçta görev alırken, 2583 dakika sahada kaldı ve 3 asist yaptı.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için