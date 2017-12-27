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Süper Lig'de kaleler 12 kez şaştı

Ligin ilk yarısında futbolcular, ters vuruşla topu 12 kez kendi ağlarına gönderdi. Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım Trabzonspor oldu. Ters vuruşla atılan 12 golün 4'ünü bordo-mavili futbolcular kaydetti. Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Pereira, bir maçta kendi kalesine iki gol atma şanssızlığı yaşadı.

Kaynak: AA
Süper Lig'de kaleler 12 kez şaştı
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27 Aralık 2017 12:17
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde kaleler 12 kez şaştı.

Hakem raporlarına göre, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona eren ligin ilk yarısında 9 takım kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Ligde kendi kalesine gol perdesini 2. haftada Medipol Başakşehirli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu açtı. Moldovalı stoper, 3-1 yenildikleri maçta istem dışı vuruşla Kardemir Karabükspor'un 2. golünü attı.

Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım ise Trabzonspor oldu. Ters vuruşla atılan 12 golün 4'ünü bordo-mavili futbolcular kaydetti. 

Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, 12. haftada Osmanlıspor ile oynadıkları maçta kendi kalesine 2 gol atma talihsizliğini yaşadı. Müsabakanın son dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren ve bordo-mavili takımın sahadan 4-3 galip ayrılmasını sağlayan Burak Yılmaz, Pereira için günün kötü bitmesini engelledi.

Sezonun ilk devresinde Trabzonspor'un diğer talihsiz isimleri ise Mustafa Akbaş ve Okay Yokuşlu oldu. Mustafa, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1, Okay da Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildikleri maçta kendi ağlarını havalandırdı. 

- Jahovic'in ilginç maçı  

Ligin 6. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçına ise Ege temsilcisinin Makedon golcüsü Adis Jahovic damga vurdu. 

Jahovic, 3-2 kazandıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere 4 gol attı. Köşe vuruşundan gelen topu kafayla kendi kalesine göndererek ev sahibi takımı 1-0 öne geçiren Jahovic, daha sonra 3 kez rakip fileleri sarsarak taraftarlarının gönlünü aldı.   

- İlk devrenin şanssız son ismi Maicon  

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon Pereira Roque, 15. haftada yapılan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ters vuruşla topu sarı-kırmızılı ağlarla buluşturdu. 

Maicon, sezonun ilk devresinde kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan son futbolcu olurken, konuk takım 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanmayı başardı. 

Ligin ilk yarısında ayrıca Aytemiz Alanyaspor'dan Mamadou Fofana, Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Pehlivan, Fenerbahçe'den Luis Neto, Atiker Konyaspor'dan Petar Filipovic ve Kardemir Karabükspor'dan Barış Başdaş istem dışı vuruşla rakip takım taraftarlarını sevindirdi.  

- Kalesini şaşıranlar 

Süper Lig'in 17 haftalık ilk devresinde kendi kalesine gol atan futbolcular, takımları ve gol attıkları maçlar şöyle:


Hafta               Futbolcu             Takımı                              Maç
 2  Alexandru Epureanu   Medipol Başakşehir  Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir
 3  Mamadou Fofana   Aytemiz Alanyaspor  Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor
 3   Halil İbrahim Pehlivan  Gençlerbirliği  Gençlerbirliği-Fenerbahçe
 4   Petar Filipovic  Atiker Konyaspor  Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor
 6  Adis Jahovic  Göztepe  Demir Grup Sivasspor-Göztepe
 8   Mustafa Akbaş  Trabzonspor  Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor
 9  Okay Yokuşlu  Trabzonspor  Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
 10  Luis Neto  Fenerbahçe  Fenerbahçe-Kayserispor 
 12  Joao Pereira  Trabzonspor  Trabzonspor-Osmanlıspor
 12  Joao Pereira  Trabzonspor   Trabzonspor-Osmanlıspor
 13  Barış Başdaş  Kardemir Karabükspor  Bursaspor-Kardemir Karabükspor
 15  Maicon  Galatasaray  Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor
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