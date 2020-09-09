Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ilk hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
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09 Eylül 2020 11:44
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik maçına Ali Şansalan atandı

İlk hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.



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