Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2019 - 2020 sezonu takım harcama limitlerini değiştireceğini açıkladı.
Koronavirüs sürecinden dolayı olumsuz etkilenen kulüplere yardımcı olabilmek ve bir nebze de olsu rahatlatabilmek için harcama limitlerini yeniden düzenleme kararı alan TFF, Süper Lig'in başlamasıyla beraber her kulüp için belirlediği yeni tutarları da açıklayacak.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Harcama limitleri konusunda çalışmalar devam ediyor. Virüs olayından dolayı kulüplerin geliri azalıyor. Reklam gelirleri yok, maçlar bundan sonra da seyircisiz oynanacak, sponsorlar azalıyor, tüm bunların kapsamında kulüplerin geliri düşüyor. Yeni harcama limitleri için Lisan Kurulumuz çalışıyor" şeklinde konuştu.
TAKIMLARIN HARCAMA LİMİTLERİ
HANGİ TAKIMIN KAÇ PARA HARCAMA LİMİTİ VAR
1. GALATASARAY . 451.659.184 TL
2. BAŞAKŞEHİR 179.821.014 TL
3. BEŞİKTAŞ 275.335.170 TL
4. TRABZONSPOR . 126.552.658 TL
5. MALATYASPOR 97.575.509TL
6. FENERBAHÇE 224.731.066 TL
7. ANTALYASPOR 59.355.091 TL
8. KONYASPOR 83.192.355 TL
9. ALANYASPOR 100.032.618 TL
10.KAYSERİSPOR 69.092.764 TL
11.RİZESPOR . 121.001.299 TL
12.SİVASSPOR 82.439.445 TL
13.MKE ANKARAGÜCÜ 83.167.107 TL
14.KASIMPAŞA . 90.647.027 TL
15.GÖZTEPE . 88.726.737 TL
16.GAZİANTEP 96.545.656 TL
17.GENÇLERBİRLİĞİ 84.125.951 TL
18. DENİZLİSPOR 78.184.551 TL
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Koronavirüs sürecinden dolayı olumsuz etkilenen kulüplere yardımcı olabilmek ve bir nebze de olsu rahatlatabilmek için harcama limitlerini yeniden düzenleme kararı alan TFF, Süper Lig'in başlamasıyla beraber her kulüp için belirlediği yeni tutarları da açıklayacak.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Harcama limitleri konusunda çalışmalar devam ediyor. Virüs olayından dolayı kulüplerin geliri azalıyor. Reklam gelirleri yok, maçlar bundan sonra da seyircisiz oynanacak, sponsorlar azalıyor, tüm bunların kapsamında kulüplerin geliri düşüyor. Yeni harcama limitleri için Lisan Kurulumuz çalışıyor" şeklinde konuştu.
TAKIMLARIN HARCAMA LİMİTLERİ
HANGİ TAKIMIN KAÇ PARA HARCAMA LİMİTİ VAR
1. GALATASARAY . 451.659.184 TL
2. BAŞAKŞEHİR 179.821.014 TL
3. BEŞİKTAŞ 275.335.170 TL
4. TRABZONSPOR . 126.552.658 TL
5. MALATYASPOR 97.575.509TL
6. FENERBAHÇE 224.731.066 TL
7. ANTALYASPOR 59.355.091 TL
8. KONYASPOR 83.192.355 TL
9. ALANYASPOR 100.032.618 TL
10.KAYSERİSPOR 69.092.764 TL
11.RİZESPOR . 121.001.299 TL
12.SİVASSPOR 82.439.445 TL
13.MKE ANKARAGÜCÜ 83.167.107 TL
14.KASIMPAŞA . 90.647.027 TL
15.GÖZTEPE . 88.726.737 TL
16.GAZİANTEP 96.545.656 TL
17.GENÇLERBİRLİĞİ 84.125.951 TL
18. DENİZLİSPOR 78.184.551 TL
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın