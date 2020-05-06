TAKIMLARIN HARCAMA LİMİTLERİ

HANGİ TAKIMIN KAÇ PARA HARCAMA LİMİTİ VAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Ligdeğiştireceğini açıkladı.Koronavirüs sürecinden dolayı olumsuz etkilenen kulüplere yardımcı olabilmek ve bir nebze de olsu rahatlatabilmek için harcama limitlerini yeniden düzenleme kararı alan TFF, Süper Lig'in başlamasıyla beraber her kulüp için belirlediği yeni tutarları da açıklayacak.Konu hakkında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Harcama limitleri konusunda çalışmalar devam ediyor. Virüs olayından dolayı kulüplerin geliri azalıyor. Reklam gelirleri yok, maçlar bundan sonra da seyircisiz oynanacak, sponsorlar azalıyor, tüm bunların kapsamında kulüplerin geliri düşüyor. Yeni harcama limitleri için Lisan Kurulumuz çalışıyor" şeklinde konuştu.1. GALATASARAY . 451.659.184 TL2. BAŞAKŞEHİR 179.821.014 TL3. BEŞİKTAŞ 275.335.170 TL4. TRABZONSPOR . 126.552.658 TL5. MALATYASPOR 97.575.509TL6. FENERBAHÇE 224.731.066 TL7. ANTALYASPOR 59.355.091 TL8. KONYASPOR 83.192.355 TL9. ALANYASPOR 100.032.618 TL10.KAYSERİSPOR 69.092.764 TL11.RİZESPOR . 121.001.299 TL12.SİVASSPOR 82.439.445 TL13.MKE ANKARAGÜCÜ 83.167.107 TL14.KASIMPAŞA . 90.647.027 TL15.GÖZTEPE . 88.726.737 TL16.GAZİANTEP 96.545.656 TL17.GENÇLERBİRLİĞİ 84.125.951 TL18. DENİZLİSPOR 78.184.551 TL