Süper Lig'de haftanın X raporu

Milli maçlar nedeniyle araya girecek olan Süper Lig'de 8. hafta sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın X raporu
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08 Kasım 2020 22:49
Süper Lig'in 8. haftası oynanan 5 maçla tamamlandı. Haftaya lider başlayan Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilirken, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor averajla liderliğe yükseldi.

Çaykur Rizespor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

- Sonuçlar

Süper Lig'de 8. haftanın sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Beşiktaş: 3-1

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-1 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 1-1 

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2

MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-2

Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1 

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2 

- Puan durumu

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1 AYTEMİZ ALANYASPOR  7 5 2 0 16 3 13 17
2 FENERBAHÇE 8 5 2 1 12 8 4 17
3 GALATASARAY 8 5 1 2 11 6 5 16
4 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR  8 4 1 3 11 9 2 13
5 FATİH KARAGÜMRÜK 8 3 3 2 16 10 6 12
6 KASIMPAŞA 8 3 3 2 10 8 2 12
7 ÇAYKUR RİZESPOR 7 3 2 2 10 8 2 11
8 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 8 2 5 1 12 11 1 11
9 YENİ MALATYASPOR 8 3 2 3 8 10 -2 11
10 ATAKAŞ HATAYSPOR 6 3 2 1 5 7 -2 11
11 BEŞİKTAŞ 7 3 1 3 10 12 -2 10
12 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 2 3 2 8 5 3 9
13 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 8 2 3 3 9 12 -3 9
14 GÖZTEPE 7 1 5 1 11 8 3 8
15 DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 2 2 3 7 9 -2 8
16 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 7 2 2 3 9 12 -3 8
17 TRABZONSPOR 8 1 3 4 10 15 -5 6
18 HES KABLO KAYSERİSPOR 7 2 0 5 4 10 -6 6
19 GENÇLERBİRLİĞİ 7 1 2 4 5 9 -4 5
20 YUKATEL DENİZLİSPOR 7 1 2 4 5 12 -7 5
21 MKE ANKARAGÜCÜ 6 0 2 4 6 11 -5 2

- 9. hafta

Süper Lig'de milli maçlar sonrası oynanacak 9. haftanın programı şöyle:

Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil) 

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

Yeni Malatyaspor (Bay)



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