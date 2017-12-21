Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
22 Aralık Cuma:
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
23 Aralık Cumartesi:
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 Aralık Pazar:
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.30 Galatasaray-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
25 Aralık Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
22 Aralık Cuma:
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
23 Aralık Cumartesi:
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 Aralık Pazar:
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.30 Galatasaray-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
25 Aralık Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın