Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu

İŞTE HAFTANIN 11'İ











Süper Ligde 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 23 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Akdeniz temsilcisi, averajla liderlik koltuğunu korudu.Zirvenin yakın takipçileri Galatasaray ile Fenerbahçe, haftayı üçer puanla kapattı ve 23'er puana ulaştı. Bir maçı eksik olan Beşiktaş da haftayı kayıpsız geçerek 19 puanla zirve yarışını devam ettirdi.