Spor Toto Süper Lig'de Göztepe fırtınası esmeye devam ediyor. Süper Lig'de zorlu bir periyoda giren Göz-Göz, sahasında Erzurumspor engelini de 3 puanla geçerken, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında sadece 6 puan toplayabildiği son 5 maçlık seride, ikinci yarıda 13 puan toplayarak performansını ikiye katladı. İzmir ekibi, ilk yarıda Başakşehir (0-0), Fenerbahçe (3-2), Kasımpaşa (0-0), Alanya (1-0) ve Erzurumspor (1-1) maçlarından oluşan periyotta 3 beraberlik, 1 yenilgi ve tek galibiyet alarak gerileme dönemine girmişti.



ÜST SIRALARA GÖZÜNÜ ÇEVİRDİ

Teknik direktör değişikliği ile Göz-Göz çıkışa geçti. Sarı-kırmızılılar, bu kez 4 galibiyet ve tek beraberlik alarak dikkat çekti. İzmir temsilcisi, ilk yarıda yenemediği Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Erzurum'u dize getirirken, Gürsel Aksel'de mağlup ettiği Alanyaspor ile bu kez deplasmanda beraberlikle ayrıldı. Performansını ikiye katlayarak çıkışa geçen Göz-Göz son Erzurum galibiyetiyle puanını 39'a çıkarırken 9. sıradaki yerini de sağlamlaştırarak üst sıralara gözünü dikti.



HALİL'İN HEDEFİ A MİLLİ FORMA

Halil Akbunar, Erzurumspor maçında da sahneye çıktı. Erzurumspor maçında sağ kanattan yaptığı hızlı bindirmelerle rakibin gardını düşüren Halil, skor 1-1 devam ederken attığı jeneriklik golle de takımının 3 puana uzanmasında önemli rol oynadı. Erzurumspor maçında da ağları havalandırarak, gol sayısını 8'e çıkaran ve zirvedeki takım arkadaşı Ndiaye'yi yakalayan 27 yaşındaki oyuncu Milli Takım formasını hedeflediğini bir daha gösterdi.



SÜPER LİG'DE EN SKORER YERLİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de mesaj yollayan Halil Akbunar, Spor Toto Süper Lig'de de en skorer isimler sıralamasında ilk 5'e yükseldi. Yabancıların başı çektiği listede, Halil attığı 8 gol, 9 asist ve yaptığı 17 puanlık katkıyla Beşiktaşlı Aboubakar, Hataysporlu Boupendza, Sivaslı Gradel ve Beşiktaşlı Larin'in ardından 5. sırada yer aldı.



KALESİNİ KAPATTI

Göztepe, çıkış yakaladığı 5 maçlık periyotta savunma anlamında da önemli bir gelişim gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı son 5 maçta kalesinde sadece 3 gol görürken, fileleri de 8 kez sarsmayı başardı. Başakşehir, Alanya ve Erzurum maçlarında fileleri 1'er kez havalanan Göz-Göz, F.Bahçe ve Kasımpaşa gibi güçlü rakipleri karşısında da kalesini gole kapatmayı bildi.



