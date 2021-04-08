Süper Lig'de görünüm

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 31 21 4 6 66 31 35 67 2.FENERBAHÇE A.Ş. 32 19 6 7 56 32 24 63 3.GALATASARAY A.Ş. 31 19 4 8 61 30 31 61 4.TRABZONSPOR A.Ş. 32 16 9 7 40 31 9 57 5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 31 13 11 7 46 34 12 50 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 14 7 11 49 34 15 49 7.ATAKAŞ HATAYSPOR 31 14 7 10 51 37 14 49 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 32 13 9 10 47 38 9 48 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 10 14 7 41 37 4 44 10.GÖZTEPE A.Ş. 32 11 10 11 46 42 4 43 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 31 10 10 11 38 37 1 40 12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 32 8 15 9 31 41 -10 39 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 31 8 11 12 36 49 -13 35 14.KASIMPAŞA A.Ş. 32 9 8 15 35 48 -13 35 15.HELENEX YENİ MALATYASPOR 31 7 12 12 39 45 -6 33 16.MKE ANKARAGÜCÜ 31 9 6 16 37 50 -13 33 17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 32 8 9 15 35 51 -16 33 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 31 8 9 14 24 40 -16 33 19.GENÇLERBİRLİĞİ 31 8 7 16 29 53 -24 31 20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 32 6 10 16 30 52 -22 28 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 31 6 8 17 27 52 -25 26

Süper Lig'de 33. hafta bugün Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyle sona erdi.Beşiktaş'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.Zirve takipçisi Galatasaray ise haftayı bay geçti.Alınan sonuçların ardından Beşiktaş 67 puana yükselirken, bir maç fazlası bulunan Fenerbahçe 63, Galatasaray ise 61 puanda yer aldı.Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-0Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 3-0Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: 1-1Gaziantep-Medipol Başakşehir: 2-0Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-1Ligde tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig'de 34. haftanın müsabaka programı şöyle:13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)