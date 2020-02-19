Süper Lig'de golcülerin performansı, takımları için fark oluşturuyor

- Sörloth, Trabzonspor'u zirveye taşıdı

- Galatasaray, Adem Büyük ile çıkışa geçti

- Muriqi, durdu, Fenerbahçe düştü

- Alanyaspor Cisse, Sivasspor Yatabare ile zirveye tutundu

- Jahovic'in performansı göz dolduruyor

- Stancu form tuttu

- Medipol Başakşehir çift forvetiyle güldü

- Gol krallığı

Sıralama Takım Futbolcu Gol Sayısı 1 Trabzonspor Alexander Sörloth 17 2 Aytemiz Alanyaspor Papiss Cisse 16 3 Antalyaspor Adis Jahovic 13 4 Gençlerbirliği Bogdan Stancu 12 5 Fenerbahçe Vedat Muric 12 6 Demir Grup Sivasspor Mustapha Yatabare 10 7 Medipol Başakşehir Enzo Crivelli 9 8 Trabzonspor Anthony Nwakaeme 8 9 Beşiktaş Burak Yılmaz 8 10 Gaziantep FK Ayobami Kayode 8

Süper Lig'de golcülerin performansı, takımları için fark oluşturdu.Ligde ikinci yarının başlamasıyla puan cetvelinde oluşan değişikliklerde, golcü futbolcuların etkisi göze çarptı.Özellikle son haftalarda Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un performansı, bordo-mavililerin zirveye yerleşmesinde önemli rol oynadı.Ligde geride kalan haftalar itibarıyla gol krallığı yarışında zirvede bulunan Sörloth'un yanı sıra, Galatasaray'da Adem Büyük, Aytemiz Alanyaspor'da Papiss Cisse, Demir Grup Sivasspor'da da Mustapha Yatabare gibi santrforların takımlarının aldığı puanlardaki katkısı dikkati çekti.Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı, sergilediği futbolla bordo-mavililerin zirveye yerleşmesinde önemli pay sahibi oldu.Sezon başından itibaren attığı gollerle takımını adeta sırtlayan 24 yaşındaki Norveçli oyuncu, geride kalan 22 haftada 17 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.Bu sezon golcü performanslarının en belirgin görüldüğü takım Galatasaray oldu.Sarı-kırmızılılar, sezona dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu transfer ederek başladı. Falcao'ya alternatif olarak Rumen Florin Andone'yi de kadrosuna katan Galatasaray, ligin ilk yarısında bu iki isimden beklediği katkıyı alamadı.Kolombiyalı yıldızın üst üste gelen sakatlıklardan dolayı fiziksel olarak tam hazır olmayışına Rumen golcünün uzun süreli sakatlığının da eklenmesi, Galatasaray'ı ilk yarıda zirveden uzaklaştırdı.Sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 maçı da kazanan Galatasaray'ın bu karşılaşmalarda ön plana çıkan ismi iseoldu.Sarı-kırmızılıların ligde oynadığı son 4 maçta (Atiker Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor) rakip ağları 5 kez sarsan tecrübeli golcü, takımının zirve yarışında iddialı konuma gelmesinde önemli rol oynadı.Süper Lig'de performansı takımının aldığı sonuçlara önemli ölçüde yansıyan bir diğer golcü de Vedat Muriqi.Ligin ilk yarısında gol yollarında oldukça istikrarlı bir grafik sergileyen Muriqi, son 3 maçta ise suskun kaldı.Fenerbahçe, Muriqi'nin gol atamadığı bu 3 mücadelede sadece 1 puan toplayabildi.Sarı-lacivertlilerin, ikinci yarının başında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçlarda ise Kosovalı golcü fileleri havalandırmıştı.25 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 gol atmayı başardı.Süper Lig'de bu sezon oynadıkları futbolla adından sıkça söz ettiren Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, golcülerinden yana yüzü gülen kulüpler arasında.Aytemiz Alanyaspor'da Papiss Cisse, Demir Grup Sivasspor'da ise Mustapha Yatabare'nin bu sezonki performansları, takımlarının zirve yarışına tutunmasında önemli rol oynadı.Uzun süre ligde liderlik koltuğunda oturan Sivas ekibinin golcüsü Yatabare bu sezon 10, Cisse ise 16 gol kaydetti.Sezonun ilk yarısında BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarısı itibarıyla da Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic, performansıyla göz dolduran isimler arasında.BtcTurk Yeni Malatyaspor formasıyla ilk yarıda 11 gol bularak takımının en etkili ismi olan Makedon golcü, devre arasında transfer olduğu Fraport TAV Antalyaspor adına rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başarırken, kırmızı-beyazlıların küme düşme hattının üzerine çıkmasına katkı sağladı.Jahovic kaydettiği 13 golle, gol krallığı yarışında Alexander Sörloth ve Papiss Cisse'nin ardından 3. durumda yer alıyor.Süper Lig'de uzun yıllardır forma giyen Bogdan Stancu, bu sezon en iyi performanslarından birine imza attı.Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelişiyle çıkış yakalayan Rumen golcü, başkent temsilcisine önemli puanlar kazandırdı.32 yaşındaki santrfor, geride kalan maçlarda 12 gole imza attı.Zirve yarışında yer alan Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde özellikle son haftalarda çift forvetle sahaya çıkıp, gol yollarında sonuca gitmeyi bildi.Medipol Başakşehir'de Enzo Crivelli 9, Demba Ba ise 7 gole imza atarken, turuncu-lacivertliler 2 golcüsünden 16 gol katkısı aldı.Süper Lig'in gol krallığı yarışında ilk 10 sırada şu isimler yer alıyor: