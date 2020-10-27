Süper Lig'de gol krallığı oranları: Falcao favori

iddaa risk yönetimi, Süper Lig'de gol krallığı oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AAAbone Ol
Süper Lig'de gol krallığı oranları: Falcao favori
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27 Ekim 2020 16:04
Süper Lig'de 6 hafta geride kaldı ve gol krallığı yarışında da çekişme yaşanıyor. Alanyaspor'un yeni transferi Davidson 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, Brezilyalı futbolcuyu 5 golle Galatasaray'dan Radamel Falcao takip ediyor.

İŞTE GOL KRALLIĞI İDDAA ORANLARI

3.00 Falcao
4.50 Davidson
5.00 Samatta
8.00 Afobe
9.00 Bareiro
9.00 Cisse
13.0 Aboubakar
15.0 Diagne
18.0 Visca



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