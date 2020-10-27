Süper Lig'de gol krallığı oranları: Falcao favori

Süper Lig'de 6 hafta geride kaldı ve gol krallığı yarışında da çekişme yaşanıyor. Alanyaspor'un yeni transferi Davidson 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, Brezilyalı futbolcuyu 5 golle Galatasaray'dan Radamel Falcao takip ediyor.
İŞTE GOL KRALLIĞI İDDAA ORANLARI
3.00 Falcao
4.50 Davidson
5.00 Samatta
8.00 Afobe
9.00 Bareiro
9.00 Cisse
13.0 Aboubakar
15.0 Diagne
18.0 Visca
İŞTE GOL KRALLIĞI İDDAA ORANLARI
3.00 Falcao
4.50 Davidson
5.00 Samatta
8.00 Afobe
9.00 Bareiro
9.00 Cisse
13.0 Aboubakar
15.0 Diagne
18.0 Visca