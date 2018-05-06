Süper Lig'de flaş istifa kararı!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, görevinden ayrılacağını açıkladı.

06 Mayıs 2018 19:30
Süper Lig'de flaş istifa kararı!
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat açıklamalarda bulundu.
Verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Özat, "Öncelikle sorumluluk benim. 2'nci hafta istifa diye bağıranlar ya da yönetimin içindeki hainlik fitilini ateşleyenlerin suçu varsın olmasın. Evet yetiştiğim yuvaya 3'üncü haftada gönderildikten sonra karşılık beklemeden dönmek suçsa evet benim suçum. Gece gündüz kulüpte kalmaksa evet benim suçum. Ancak şunu söylemek isterim ki Gençlerbirliği'nden Ankaragücü'ne Ankaragücü'nden de Gençlerbirliği'ne dost olmaz. Bizim taraftar bunu idrak edemedi" dedi.

Taraftarın daha önce de kendisine küfür ettiğini ifade eden Özat, "Bugün de böyle yaptılar. normal. Hiç kimsenin suçu yok, ben suçluyum. Bu takım üzerinden geçinmeye çalışanlar Ankaragücü'ne çeviriyorlar burayı da. Düşen takımlar geri çıkıyor önemli olan arıyla namusuyla çalışmak" ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği de düştüğü gibi çıkmasını bilir" ifadesini kullanan Özat, şunları söyledi:

"Önemli olan ar namus şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim."

Kaynak: DHA

Diğer Haberler

Roma'dan Talisca'ya 30 milyon! Beşiktaş

Roma'dan Talisca'ya 30 milyon!
Şenol Güneş: 'Galatasaray maçını unutun' Beşiktaş

Şenol Güneş: "Galatasaray maçını unutun"
E Seçmen Listesi sorgulama, 2018 24 Haziran YSK seçmen sandık no sorgulama Gündem

E Seçmen Listesi sorgulama, 2018 24 Haziran YSK seçmen sandık no sorgulama
E Devlet seçmen yeri sorgulama sayfası, Nerede oy kullanacağım? Seçmen sandık bilgileri Gündem

E Devlet seçmen yeri sorgulama sayfası, Nerede oy kullanacağım? Seçmen sandık bilgileri
Nerede oy kullanacağım 2018 24 Haziran'da nerede oy atacağım? E Devlet seçmen sorgulama Gündem

Nerede oy kullanacağım 2018 24 Haziran'da nerede oy atacağım? E Devlet seçmen sorgulama
Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban fiyatları ne kadar? Kurban satış yerleri Gündem

Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban fiyatları ne kadar? Kurban satış yerleri
Ramazan Bayramı 2018 ne zaman? Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? Gündem

Ramazan Bayramı 2018 ne zaman? Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Ramazan ne zaman? Ramazan ayında ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman? Gündem

Ramazan ne zaman? Ramazan ayında ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman?
En güzel Anneler Günü hediyeleri listesi, Anneler Günü armağanları, sürprizleri Gündem

En güzel Anneler Günü hediyeleri listesi, Anneler Günü armağanları, sürprizleri
Daha fazla göster
1

Cengiz Ünder golünü attı, Roma yine kazandı!
2

Messi devre arasında çıldırdı! "Rezaletsin..."
3

Pique'den özel istek; "Real Madrid alkışlamadı"
4

El Clasico'da 4 gol çıktı, kazanan çıkmadı
5

Ramos: "Messi hakemi baskı altına aldı"
6

Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus'a; "Eski kaşar"
7

Golden State bu kez yüksekten uçtu! New Orleans...
8

Ahmet Çakar'dan Akhisar - Galatasaray maçı için flaş paylaşım
9

Süper Lig'de flaş istifa kararı!
10

Miguel Lopes, Fatih Terim'e hareketi nedeniyle özür diledi
yukarı ok