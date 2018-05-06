Süper Lig'de flaş istifa kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat açıklamalarda bulundu.Verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Özat," dedi.Taraftarın daha önce de kendisine küfür ettiğini ifade eden Özat, "" ifadelerini kullandı."Gençlerbirliği de düştüğü gibi çıkmasını bilir" ifadesini kullanan Özat, şunları söyledi:."