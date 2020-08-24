Süper Lig'de fikstür çekimi tarihi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi fikstür için kura çekiminin yapılacağı tarih ve saat açıklandı.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'de fikstür çekimi tarihi açıklandı
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24 Ağustos 2020 11:57
2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.

Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de yapılacak.

TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

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