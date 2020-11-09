Süper Lig'de ertelenen 2 maçın tarihi belli oldu

Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçları, 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak

Abone Ol
Süper Lig'de ertelenen 2 maçın tarihi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2020 22:31
Süper Lig'de ertelenen 2 maçın oynanacağı tarih belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5. hafta karşılaşması ve İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası, 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için