Süper Lig'de 'erteleme' programı

Süper Lig'de 6. hafta erteleme maçında MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor salı günü karşılaşacak. TFF 1. Lig'de 12 ve Misli.com 3. Lig'de 6, 8 ve 10. hafta erteleme maçları oynanacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 'erteleme' programı
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14 Aralık 2020 13:35
Süper Lig'de 6, TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçları oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:

Süper Lig

15 Aralık Salı:

16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

TFF 1. Lig

15 Aralık Salı:

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

Misli.com 3. Lig

1. Grup (10. hafta)

15 Aralık Salı:

13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)

3. Grup (10. hafta)

15 Aralık Salı:

13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)

4. Grup (6. ve 8. Hafta)

14 Aralık Pazartesi:

13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14 Aralık Pazartesi:

13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)



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