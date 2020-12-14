Süper Lig'de 'erteleme' programı

Süper Lig'de 6, TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçları oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme karşılaşmalarıyla tamamlanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:



Süper Lig



15 Aralık Salı:



16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)



TFF 1. Lig



15 Aralık Salı:



19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)



Misli.com 3. Lig



1. Grup (10. hafta)



15 Aralık Salı:



13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)



3. Grup (10. hafta)



15 Aralık Salı:



13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)



4. Grup (6. ve 8. Hafta)



14 Aralık Pazartesi:



13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



14 Aralık Pazartesi:



13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)



