Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı sonrası ayrılık geldi.



Konyaspor'a 2-0 önde olmasına rağmen son 15 dakikada 3-2 kaybeden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.



Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada " Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." denildi.