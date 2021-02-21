Süper Lig'de ekibinde ayrılık

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a kaybeden Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de ekibinde ayrılık
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21 Şubat 2021 17:25
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı sonrası ayrılık geldi.

Konyaspor'a 2-0 önde olmasına rağmen son 15 dakikada 3-2 kaybeden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." denildi.


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