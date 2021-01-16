Süper Lig'de derbi heyecanı

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray 17 Ocak Pazar günü karşı karşıya gelecek

Haber; AA
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Süper Lig'de derbi heyecanı
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16 Ocak 2021 14:50
Süper Lig'in 19. haftası, derbi mücadelesine sahne olacak.

Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş ile üçüncü sıradaki Galatasaray, yarın karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise yardımcı hakem olarak derbide görev yapacak. 

Siyah-beyazlı takım, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı. 

Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti. 

Karşılaşma, geçen sezon ikinci yarıda oynanan maçta olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

 



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