Koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu ara verilen Süper Lig, 12 Haziran'da geri dönüyor. Çok özlediğimiz ligimizde gidişatın nasıl olacağını öngörebiliyor musun? O zaman bu 9 soru tam sana göre...
Süper Lig'de cevabı merak edilen 9 soru!
Süper Lig dönüyor, futbola geri kavuşuyoruz! Ancak bu 9 sorunun cevabını çok merak ediyoruz...
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11 Haziran 2020 23:14
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