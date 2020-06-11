Süper Lig'de cevabı merak edilen 9 soru!

Süper Lig dönüyor, futbola geri kavuşuyoruz! Ancak bu 9 sorunun cevabını çok merak ediyoruz...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Süper Lig'de cevabı merak edilen 9 soru!
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11 Haziran 2020 23:14
Koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu ara verilen Süper Lig, 12 Haziran'da geri dönüyor. Çok özlediğimiz ligimizde gidişatın nasıl olacağını öngörebiliyor musun? O zaman bu 9 soru tam sana göre...


 
 


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