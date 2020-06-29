Süper Lig'de bitime 4 hafta kala son viraja girilirken, yarış da iyice kızışmaya başladı. Zirvede de alt sıralarda da müthiş çekişmeye sahne olan Süper Ligimiz ile ilgili "çok net" 7 sorumuz var.
Süper Lig'de cevabı merak edilen 7 soru!
Süper Lig'de son 4 hafta kala rekabet kızışırken, bu 7 sorunun cevabını merak ediyoruz.
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