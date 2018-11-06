Spor Toto Süper Lig'in sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, görevinden istifa etti.
Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.
Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.
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İlk hangisi gider?
✘Mehmet Altıparmak
✘İbrahim Üzülmez
✘Susic
✘Kemal Özdeş
✘Cocu,
✘Tamer Tuna
⇉Abdullah Avcı
⇉Terim
⇉Şenol Güneş
⇉Ünal Karaman
⇉Bayram Bektaş
⇉E. Sağlam
⇉Erol Bulut
⇉Mesut Bakkal
⇉Samet Aybaba
⇉Bülent Korkmaz
⇉Rıza Çalımbay
⇉İsmail Kartal
— Sporx (@sporx) 6 Kasım 2018