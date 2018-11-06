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Süper Lig'de bir istifa daha!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna görevinden ayrıldı

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig'de bir istifa daha!
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06 Kasım 2018 12:33
Spor Toto Süper Lig'in sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, görevinden istifa etti.

Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi. 

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