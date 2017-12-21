Süper Lig'de bilet rekoru kırıldı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 16. haftasında oynanan karşılaşmalarda bilet satış rekoru kırıldı.Süper Lig'de geçtiğimiz haftaki maçlar için kombineler hariç 72 bin 453 bilet satışı gerçekleşti. Bu rakam Passolig uygulaması başladığından bu yana bir haftada gerçekleştirilen en yüksek bilet satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki rekor 6. haftada 55 bin 248 olarak açıklanmıştı.Süper Lig'de ilk kez bir haftada 9 maçta ortalama 15 bine yakın turnike geçişi oldu.Ligde 16. haftada tribünlere toplam 130 bin 920 taraftar gelirken, maç başına ortalama 14 bin 546 seyirci yer aldı.Süper Lig'de 16. hafta itibarıyla, geçtiğimiz sezonun aynı dönemine göre yapılan bilet satış rakamı da yüzde 25 arttı.2016-2017 sezonunda 16 haftada toplam 558 bin 623 bilet satılırken, bu sayı bu sezon 700 bin 805 olarak kayıtlara geçti.Süper Lig'de 16. haftanın en yüksek seyirci rakamı Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede yakalandı.Fenerbahçe'nin 2-0 kazanarak, averajla Galatasaray'ı geçtiği ve ikinci sıraya yükseldiği karşılaşmayı tribündeki 33 bin 27 taraftar izledi. İkinci sırada 31 bin 77 seyirci ile Trabzonspor-Bursaspor mücadelesi, üçüncü sırada ise 28 bin 919 seyirci sayısıyla Beşiktaş-Osmanlıspor karşılaşmaları yer aldı.Geçtiğimiz haftanın en düşük seyirci rakamı ise Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde ortaya çıktı. Golsüz sona eren maçı tribünden bin 599 taraftar takip etti.TFF 1. Lig'de en yüksek seyirci sayısına ise MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor mücadelesinde ulaşıldı. Bu karşılaşmayı tribünden 8 bin 231 taraftar izledi.Süper Lig'de Passolig kart sayısı en fazla olan takım sıralamasında Galatasaray ilk sıradaki yerini koruyor.Sarı-kırmızılı takımın 639 bin 38 kart satış rakamına ulaştığı sıralamada, Fenerbahçe 617 bin 703, Beşiktaş ise 588 bin 718 kart satış rakamları ile Galatasaray'ı takip ediyor.TFF 1. Lig'de ise bu alanda Eskişehirspor 65 bin 762 kart satışı ile ilk sırada yer alıyor. Eskişehirspor'u 54 bin 187 ile Adana Demirspor ve 46 bin 387 kart satışı ile Samsunspor izliyor.