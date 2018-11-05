Haftanın sonuçları

12. haftanın programı

'de 11. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı.Ligde bugün oynanan maçlarda Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerken, Demir Grup Sivasspor da konuk ettiği Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı.Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-2'ye getirdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.Haftayı Galatasaray 20 puan ve averajla ikinci, Fenerbahçe ise 10 puanla 15. sırada tamamladı.Medipol Başakşehir ise sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı Alexandru Epureanu'nun golüyle 1-0 yendi ve puanını 24'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 18 puanla 6. sıraya geriledi.Galatasaray-Fenerbahçe: 2-2Kasımpaşa-Antalyaspor: 1-2Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0MKE Ankaragücü-Kayserispor: 3-1Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1Trabzonspor-Bursaspor: 1-1Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: 0-020.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)19.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Antalya)20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)