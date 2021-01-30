Süper Lig'de Alanyaspor - Sivasspor maçı yarıda kaldı

Süper Lig'de Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki karşılaşma yarıda kaldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de Alanyaspor - Sivasspor maçı yarıda kaldı
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30 Ocak 2021 16:30
Süper Lig'de Alanyaspor - Sivasspor maçı, 23. dakikada aşırı yağış nedeniyle tatil edildi.

Alanyaspor'un 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle öne geçtiği maçta yoğun yağış nedeniyle sahada su birikintileri oluştu. Futbolcular sahada top sürmekte zorlanırken, meşin yuvarlak sık sık su birikintilerinde kaldı.

Bu gelişmenin ardından Zorbak Küçük takımları soyunma odasına gönderdi. Hakemler, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra maçı erteledi. Mücadele Pazar günü saat 16:00'da kaldığı yerden oynanacak.







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