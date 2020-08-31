Süper Lig'de açılış maçı ve derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 4 haftasında oynanacak maçların tarihleri ve saatleri belli oldu.

Süper Lig'de açılış maçı ve derbi tarihleri belli oldu
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31 Ağustos 2020 20:40
2020-2021 Sezonu Süper Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta programları açıklandı. Sezon, 11 Eylül 20:00'da Rizespor - Fenerbahçe maçıyla start alacak. Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar günü 20:00'da başlayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak dev derbi, 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak. 

SÜPER LİG'DE İLK 4 HAFTA










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