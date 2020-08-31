Süper Lig'de açılış maçı ve derbi tarihleri belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta programları açıklandı. Sezon, 11 Eylül 20:00'da Rizespor - Fenerbahçe maçıyla start alacak. Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar günü 20:00'da başlayacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak dev derbi, 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak.
SÜPER LİG'DE İLK 4 HAFTA
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak dev derbi, 27 Eylül Pazar günü 19:00'da başlayacak.
SÜPER LİG'DE İLK 4 HAFTA