Süper Lig'de 82 günlük hasret bitiyor

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 sezonu, 82 günlük aranın ardından yarın başlayacak.19 Mayıs 2018'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2017-2018 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 61. sezonun perdesi Ankara'da yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçıyla açılacak.Türkiye'nin 13 ilinden 18 takım, 290 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.60. yılını Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride bırakan Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin yerini bu sezon Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor aldı.Süper Lig'in 61. sezonunda 13 ilden, 18 takım mücadele edecek.Yeni sezonda geçen yıl olduğu gibi İstanbul'dan 5 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir) yer alacak.Ligde ayrıca Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Ankara'dan MKE Ankaragücü, Bursa'dan Bursaspor, Erzurum'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Atiker Konyaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Manisa'dan Akhisarspor, Rize'den Çaykur Rizespor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.Süper Lig'de 2018-2019 sezonu yarın başlayıp, 23 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek.İkinci yarı 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'da yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 26 Mayıs 2019'da tamamlanacak.Süper Lig'de 2018-2019 sezonun ilk büyük karşılaşması, 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadı'nda yapılacak.Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası, 6. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak.Ligin 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda oynanacak.Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.Ligde ilk yarının son büyük maçı ise 16. haftada Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Vodafone Park'ta yapılacak.Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda 25 hakem görev yapacak.Ligde yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor.Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, FIFA kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.Hakemlerden Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen yeni sezon öncesi Süper Lig klasmanına yükseltildi.Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 takımdan 9'u geçen sezonu tamamladıkları teknik direktörlerle yoluna devam ederken, 9'u yeni teknik adamlarla başarı arayacak.Son şampiyon Galatasaray ile Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde yeni sezonu açacak.Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yanı sıra Göztepe, Demir Grup Sivasspor, Kayserispor, Akhisarspor, Bursaspor, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.Süper Lig kulüpleri teknik direktör konusunda tercihlerini çok büyük oranda Türk teknik adamlardan yana kullandı. 18 takımlı ligde yeni sezonda sadece 2 yabancı teknik adam çalışacak.Ligde Fenerbahçe'yi Hollandalı Phillip Cocu, Akhisarspor'u ise Bosna Hersekli Safet Susic çalıştıracak.Süper Lig'de yeni sezonda maçlar 13 ilde, 18 farklı statta oynanacak.Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirilen tesisleşme hamlesinin ardından Süper Lig maçlarının büyük çoğunluğu, 2009 yılı sonrasında açılan veya son 12 yılda yenilenen statlarda oynanacak.Geçen sezon hizmete giren Yeni Malatya Stadı ile Spor Toto Akhisar Stadı'nın yanı sıra İstanbul'daki Türk Telekom Stadı ve Vodafone Park, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, İzmir'deki Bornova Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı ve Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.İstanbul'daki Ülker Stadı, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı, Ankara'daki Osmanlı Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı, son 12 yılda yenilenerek Türk futboluna hizmet veriyor.Türkiye'de TFF Süper Kupa maçıyla devreye giren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de de uygulanacak.VAR sistemi, yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanılacak. Gol, penaltı/penaltı değil, doğrudan ihraç ve yanlış oyuncuya kart verilmesi (örneğin; hakemin yanlış oyuncuya ihtar vermesi/ihraç etmesi) kararlarında VAR devreye girecek. Nihai karar her zaman hakem tarafından verilecek.Süper Lig'de sezon yarın başlarken, birinci transfer dönemi ise 23 gün sonra bitecek.Futbolda 9 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 31 Ağustos Cuma günü sona erecek."Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.10 Ağustos Cuma:21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Osmanlı)11 Ağustos Cumartesi:19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)21.45 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)12 Ağustos Pazar:19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Konya Büyükşehir Belediye)21.45 Beşiktaş-Akhisarspor (Vodafone Park)21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Bornova)13 Ağustos Pazartesi:21.45 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)