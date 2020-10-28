Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

MHK, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
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28 Ekim 2020 11:29
Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları öncesinde hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bu hafta maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Galatasaray - Ankaragücü
Ali Şansalan

Trabzonspor - Kasımpaşa
Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Başakşehir
Halil Umut Meler

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
Atilla Karaoğlan

Antalyaspor - Fenerbahçe
Bahattin Şimşek




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