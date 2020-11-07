Süper Lig'de 4 gollü düello: Kasımpaşa 2-2 Antalyaspor

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Maçtan detaylar...

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Süper Lig'de 4 gollü düello: Kasımpaşa 2-2 Antalyaspor
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07 Kasım 2020 15:39
Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 2-2'lik eşitlikle tamamlandı

Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Fode Koita ile 65'te Armin Hodzic kaydetti. Antalyaspor'un golleri 72'de Veysel Sarı 90+2'de Sidney Sam'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12 yaparken yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı, Antalyaspor 9 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.



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