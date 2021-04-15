Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 35. hafta cuma günü oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor
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15 Nisan 2021 13:28
 Süper Lig'de 35. hafta mücadelesi cuma günü yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük'ün maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 35. haftasının programı şöyle:

16 Nisan Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

17 Nisan Cumartesi:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

 


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