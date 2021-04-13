Süper Lig'de 34. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 34. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 34. haftanın 11'i
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13 Nisan 2021 08:54
Süper Lig'de 34. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Haftaya damga vuran performansa Göztepe'den Adis Jahovic, Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ve Çaykur Rizespor'dan Tarık Çetin imza attı.

Haftanın kadrosunda 3 Beşiktaşlı oyuncu, 2 Fenerbahçeli oyuncu, 2 Antalyasporlu oyuncu ve Rizespor, Kasımpaşa, Göztepe ve Hatayspor'dan 1'er oyuncu yer aldı





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