Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 33. haftanın hakemlerini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri
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05 Nisan 2021 12:55
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Nisan Salı:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya







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