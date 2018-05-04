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Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı! TFF'den Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu, 33. hafta oynanacak maçların tarihlerini açıkladı. İlk 4 sırada yer alan takımların aynı saatte oynaması için TFF'ye yazı yazan Fenerbahçe dikkate alınmadı.

Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı! TFF'den Fenerbahçe'ye ret
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04 Mayıs 2018 19:50
2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 33. hafta müsabaka programı açıklandı. Zirveye oynayan takımların maçları 4 farklı güne yayıldı. Fenerbahçe'nin TFF'ye yazdığı, "33 ve 34'üncü hafta müsabakaları yönünden ise anılan takımların müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacak şekilde planlama yapılarak müsabaka takviminin buna uygun şekilde düzenlenmesini talep ve rica ederiz." talebi dikate alınmadı.

İŞTE SÜPER LİG 33. HAFTA PROGRAMI


11 Mayıs Cuma:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

12 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

13 Mayıs Pazar:

16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

14 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)





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