Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 33. hafta müsabaka programı açıklandı. Zirveye oynayan takımların maçlarının aynı saatte olmaması şaşkınlık yarattı.
İŞTE SÜPER LİG 33. HAFTA PROGRAMI
11 Mayıs Cuma:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
12 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
13 Mayıs Pazar:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
14 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İŞTE SÜPER LİG 33. HAFTA PROGRAMI
11 Mayıs Cuma:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
12 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
13 Mayıs Pazar:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
14 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın