Süper Lig'de 33. hafta nefes kesecek

Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinin üst seviyede olduğu ligde 33. hafta yarın 2 maçla başlayacak

Haber; AA
Süper Lig'de 33. hafta nefes kesecek
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17 Temmuz 2020 12:39
Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig'de 33. hafta yarın oynayacak 2 maç başlayacak.

Ligde cumartesi saat 21.00'de başlayacak karşılaşmalarda Galatasaray sahasında Göztepe, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları ile Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

- Medipol Başakşehir şampiyonluğa çok yakın

 Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde bulunan turuncu-lacivertli ekip, Kayseri temsilcisi karşısından istediği sonucu alması halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterecek.

 - Birden fazla takım düşebilir

Süper Lig'de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir.

Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir.

Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.

- Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek

Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak.

Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park'ta karşıya gelecek.

- Haftanın programı

Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

- Puan durumu

Süper Lig'de 33. hafta maçları öncesinde oluşan puan durumu şöyle:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 32  19  62  31  31  66 
2.  TRABZONSPOR 32  17  11  71  37  34  62 
3.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 32  16  52  35  17  57 
4.  BEŞİKTAŞ 32  17  10  54  40  14  56 
5.  GALATASARAY 32  14  10  50  34  16  52 
6.  AYTEMİZ ALANYASPOR 32  14  57  35  22  51 
7.  FENERBAHÇE 32  14  10  55  43  12  50 
8.  GAZİANTEP FK 32  10  12  10  46  48  -2  42 
9.  FRAPORT TAV ANTALYASPOR 32  10  11  11  38  50  -12  41 
10.  GÖZTEPE 32  10  13  40  45  -5  39 
11.  KASIMPAŞA 32  11  15  48  54  -6  39 
12.  GENÇLERBİRLİĞİ 32  14  39  51  -12  36 
13.  YUKATEL DENİZLİSPOR 32  15  31  46  -15  35 
14.  İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 32  12  13  30  46  -16  33 
15.  BTCTURK YENİ MALATYASPOR 32  16  44  47  -3  32 
16.  ÇAYKUR RİZESPOR 32  18  34  54  -20  32 
17.  HES KABLO KAYSERİSPOR 32  16  39  69  -30  32 
18.  MKE ANKARAGÜCÜ 32  11  15  30  55  -25  29
 


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