Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki sezonun derbi müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.Kazanması halinde şampiyonluğunu garantileyecek olan Başajşehir'in Kayserispor ile olan kritik maçında ise Ali Şansalan görev yapacak. Trabzonspor'un Konyaspor maçında ise Ali Karaoğlan düdük çalacak.