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Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftada oynanacak birbirinden zorlu maçların hakemleri açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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03 Mayıs 2018 11:18
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Mayıs Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

6 Mayıs Pazar:

16.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Fırat Aydınus

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Halis Özkahya

16.00 Beşiktaş-Kayserispor: Barış Şimşek

19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

7 Mayıs Pazartesi:

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmama kararı almıştı.

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