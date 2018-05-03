Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
4 Mayıs Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
6 Mayıs Pazar:
16.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Fırat Aydınus
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Halis Özkahya
16.00 Beşiktaş-Kayserispor: Barış Şimşek
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
7 Mayıs Pazartesi:
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmama kararı almıştı.
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
4 Mayıs Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
6 Mayıs Pazar:
16.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Fırat Aydınus
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Halis Özkahya
16.00 Beşiktaş-Kayserispor: Barış Şimşek
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
7 Mayıs Pazartesi:
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmama kararı almıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın