Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de cuma günü Fatih Karagümrük - Kayserispor ve Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor
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18 Mart 2021 13:27
Süper Lig'in 31. haftası cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.

Ligde cuma günü Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.

Süper Lig'in 31. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Vodafone Park'ta 21 Mart Pazar günü yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

 



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