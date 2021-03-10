Süper Lig'de 30. hakemleri açıklandı

MHK, Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta hakemlerini açıkladı.
Başakşehir - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler bu hafta Sivasspor - Karagümrük maçını yönetecek. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında Abdülkadir Bitigen görev alacak. Kayserispor - Galatasaray maçında ise Halis Özkahya düdük çalacak.
12 Mart 2021 Cuma
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart 2021 Cumartesi
13.30 Sivasspor - Karagümrük: Halil Umut Meler
16.00 Rizespor - Hatayspor: Suat Arslanboğa
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar
13.30 Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Gaziantep - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Konyaspor: Volkan Bayarslan
Başakşehir - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler bu hafta Sivasspor - Karagümrük maçını yönetecek. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında Abdülkadir Bitigen görev alacak. Kayserispor - Galatasaray maçında ise Halis Özkahya düdük çalacak.
12 Mart 2021 Cuma
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart 2021 Cumartesi
13.30 Sivasspor - Karagümrük: Halil Umut Meler
16.00 Rizespor - Hatayspor: Suat Arslanboğa
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar
13.30 Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Gaziantep - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Konyaspor: Volkan Bayarslan