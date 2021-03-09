Süper Lig'de 29. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 29. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 29. haftanın 11'i
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09 Mart 2021 08:26
Süper Lig'de 29. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Haftaya damga vuran performansa Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine bağladığı Atila Szalai ile Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao imza attı.

Sivasspor'un Galatasaray maçında kaleyi koruyan Ali Şaşal Vural, skoru tutan isim olarak kalede yer aldı. Fenerbahçe'den Gökhan Gönül, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ile Kayserispor'dan Aziz Behich savunma hattını oluşturdu. Orta sahanın ortasında Kayserispor'dan Muhar ile Alanyaspor'dan Salih Uçan dikkat çekerken burada Salih tercih edildi.

Hücumda Kayserispor'dan Aaron Lennon, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas ile Beşiktaş'tan Cyle Larin yer aldı. Göztepe'den Halil Akbunar, Alanyaspor'dan Davidson ile Diabate de hücumda fark yaratan isimlerdi. Forvet hattı ise Falcao ve Aboubakar'dan oluştu




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