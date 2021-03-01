Süper Lig'de 27. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 27. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 27. haftanın 11'i
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01 Mart 2021 10:46
Süper Lig'de 27. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Takımlarına kritik 3 puanlar kazandıran Dimitrios Pelkas, Mame Diouf & Akintola, Mustafa Muhammed, Vincent Aboubakar en çok öne çıkan oyunculardı.

Galatasaray'dan Yedlin'in hem asisti hem de savunmadaki performansı, Luyindama'nın gösterdiği 'elit' performans, Welinton'un Denizlispor karşısında başarılı müdahaleleri de diğer dikkat çeken performanslardı. Fenerbahçe'de Attila Szalai'den neredeyse kusursuz bir sol bek performansı alırken, Jose Sosa da eski günlerinden bir performans gösterdi.

Süper Lig'in yükselen değerlerinden İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe maçı sonrası Kasımpaşa karşısında da gole izin vermedi.





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