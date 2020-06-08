Süper Lig'de 27. hafta iddaa oranları

Süper Lig'de 27. haftanın iddaa oranları belli oldu. İşte maç maç oranlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Süper Lig'de 27. hafta iddaa oranları
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08 Haziran 2020 14:16
Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından devam edecek olan Süper Lig'de 27. haftanın iddaa oranları duyuruldu.

İşte maç maç oranlar...

Fenerbahçe 1.22 - 4.50 - 6.75 Kayserispor

Göztepe 2.90 - 3.10 - 1.90 Trabzonspor

Başakşehir 1.70 - 3.15 - 3.35 Alanyaspor

Beşiktaş 1.35 - 3.75 - 5.20 Antalyaspor

Yeni Malatyaspor 1.95 - 3.15 - 2.70 Kasımpaşa

Gençlerbirliği 2.15 - 2.80 - 2.60 Konyaspor

Gaziantep 1.75 - 3.15 - 3.20 Ankaragücü

Rizespor 3.90 - 3.30 - 1.55 Galatasaray

Sivasspor 1.38 - 3.50 - 5.10 Denizlispor

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