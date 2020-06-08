Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından devam edecek olan Süper Lig'de 27. haftanın iddaa oranları duyuruldu.
İşte maç maç oranlar...
Fenerbahçe 1.22 - 4.50 - 6.75 Kayserispor
Göztepe 2.90 - 3.10 - 1.90 Trabzonspor
Başakşehir 1.70 - 3.15 - 3.35 Alanyaspor
Beşiktaş 1.35 - 3.75 - 5.20 Antalyaspor
Yeni Malatyaspor 1.95 - 3.15 - 2.70 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 2.15 - 2.80 - 2.60 Konyaspor
Gaziantep 1.75 - 3.15 - 3.20 Ankaragücü
Rizespor 3.90 - 3.30 - 1.55 Galatasaray
Sivasspor 1.38 - 3.50 - 5.10 Denizlispor
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İşte maç maç oranlar...
Fenerbahçe 1.22 - 4.50 - 6.75 Kayserispor
Göztepe 2.90 - 3.10 - 1.90 Trabzonspor
Başakşehir 1.70 - 3.15 - 3.35 Alanyaspor
Beşiktaş 1.35 - 3.75 - 5.20 Antalyaspor
Yeni Malatyaspor 1.95 - 3.15 - 2.70 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 2.15 - 2.80 - 2.60 Konyaspor
Gaziantep 1.75 - 3.15 - 3.20 Ankaragücü
Rizespor 3.90 - 3.30 - 1.55 Galatasaray
Sivasspor 1.38 - 3.50 - 5.10 Denizlispor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın