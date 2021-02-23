Süper Lig'de 26. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 26. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Süper Lig'de 26. haftanın 11'i
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23 Şubat 2021 10:36
Süper Lig'de 26. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Haftaya damga vuran performanslarına Fernando Muslera, Aaron Boupendza, Max Gradel ve Sokol Cikalleshi imza attı. Luyindama Galatasaray'ın Alanya deplasmanındaki 3 puanda 'aslan payı'na sahipti. Trabzonspor'da Edgar Ie ve Hatayspor'da Katranis dikkat çeken diğer savunmacılardı.

 



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