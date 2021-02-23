Süper Lig'de 26. haftanın 11'i

Süper Lig'de 26. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.
Haftaya damga vuran performanslarına Fernando Muslera, Aaron Boupendza, Max Gradel ve Sokol Cikalleshi imza attı. Luyindama Galatasaray'ın Alanya deplasmanındaki 3 puanda 'aslan payı'na sahipti. Trabzonspor'da Edgar Ie ve Hatayspor'da Katranis dikkat çeken diğer savunmacılardı.
Haftaya damga vuran performanslarına Fernando Muslera, Aaron Boupendza, Max Gradel ve Sokol Cikalleshi imza attı. Luyindama Galatasaray'ın Alanya deplasmanındaki 3 puanda 'aslan payı'na sahipti. Trabzonspor'da Edgar Ie ve Hatayspor'da Katranis dikkat çeken diğer savunmacılardı.