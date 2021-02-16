Süper Lig'de 25. haftanın 11'i

Süper Lig'de 25. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.Haftanın damga vuran performanslarına Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Anastasios Bakasetas, Ozan Tufan ve Mustafa Muhammed gibi isimler damga vurdu.Beşiktaş'ta sol bek oynayan Dorukhan Toköz performansıyla öne çıktı. Hatayspor kalecisi Munir, Alanyaspor hücum hattına gol şansı vermedi. Gassama, Teikeu, Abdülkerim ve Josef gibi isimler ise mücadeleleriyle takımlarına katkı sağladı.