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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Kaynak: AA
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu
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21 Şubat 2019 15:03
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 Şubat Cuma günü:

20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

 

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