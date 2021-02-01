Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 23. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri
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01 Şubat 2021 14:22
Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Şubat Salı:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu



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