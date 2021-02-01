Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Şubat Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 Şubat Çarşamba:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe:
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Şubat Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 Şubat Çarşamba:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe:
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu