Süper Lig'de 23. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 23. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 23. haftanın 11'i
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05 Şubat 2021 08:35
Süper Lig'de 23. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Haftanın damga vuran performansına Galatasaray'dan Henry Onyekuru ile Ryan Donk imza attı. 3-0 kazanılan Başakşehir maçında iki oyuncunun performansı başrol oynadı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır da Hatayspor deplasmanında alınan 3 puanda büyük katkı sağlayarak haftanın en dikkat çeken isimlerinden oldu



 2 Şubat Salı

16.00 Hatayspor 1–2 Fenerbahçe

19.00 Çaykur Rizespor 1–1 Kasımpaşa

19.00 Galatasaray 3–0 Medipol Başakşehir

3 Şubat Çarşamba

13.30 DG Sivasspor 0–0 BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

16.00 Fatih Karagümrük 2–0 Gaziantep FK: Ali Palabıyık

16.00 Hes Kablo Kayserispor 1–1 A.Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 İH Konyaspor 0–0 Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

19.00 FT Antalyaspor 1–1 Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe

16.00 Göztepe 2–2 Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor 1–0 Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu



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