Süper Lig'de 23. haftanın 11'i

Süper Lig'de 23. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.
Haftanın damga vuran performansına Galatasaray'dan Henry Onyekuru ile Ryan Donk imza attı. 3-0 kazanılan Başakşehir maçında iki oyuncunun performansı başrol oynadı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır da Hatayspor deplasmanında alınan 3 puanda büyük katkı sağlayarak haftanın en dikkat çeken isimlerinden oldu
2 Şubat Salı
16.00 Hatayspor 1–2 Fenerbahçe
19.00 Çaykur Rizespor 1–1 Kasımpaşa
19.00 Galatasaray 3–0 Medipol Başakşehir
3 Şubat Çarşamba
13.30 DG Sivasspor 0–0 BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Fatih Karagümrük 2–0 Gaziantep FK: Ali Palabıyık
16.00 Hes Kablo Kayserispor 1–1 A.Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 İH Konyaspor 0–0 Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 FT Antalyaspor 1–1 Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe
16.00 Göztepe 2–2 Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor 1–0 Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
Haftanın damga vuran performansına Galatasaray'dan Henry Onyekuru ile Ryan Donk imza attı. 3-0 kazanılan Başakşehir maçında iki oyuncunun performansı başrol oynadı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır da Hatayspor deplasmanında alınan 3 puanda büyük katkı sağlayarak haftanın en dikkat çeken isimlerinden oldu
2 Şubat Salı
16.00 Hatayspor 1–2 Fenerbahçe
19.00 Çaykur Rizespor 1–1 Kasımpaşa
19.00 Galatasaray 3–0 Medipol Başakşehir
3 Şubat Çarşamba
13.30 DG Sivasspor 0–0 BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Fatih Karagümrük 2–0 Gaziantep FK: Ali Palabıyık
16.00 Hes Kablo Kayserispor 1–1 A.Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 İH Konyaspor 0–0 Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 FT Antalyaspor 1–1 Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe
16.00 Göztepe 2–2 Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor 1–0 Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu