Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Ligi'in 22. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
15 Şubat Cuma günü
20.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Cüneyt Çakır
16 Şubat Cumartesi günü
13.30 Akhisarspor- MKE Ankaragücü Halis Özkahya
16.00 Bursaspor- Çaykur Rizespor Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor Fırat Aydınus
17 Şubat Pazar günü
13.30 BB Erzurumspor- DG Sivasspor Bülent Yıldırım
16.00 İM Kayserispor- Göztepe Serkan Tokat
16.00 Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray Ali Palabıyık
18 Şubat Pazartesi günü
20.00 Antalyaspor- Medipol Başakşehir Mete Kalkavan
Geçen hafta Kayserispor- Fenerbahçe maçında düdük çalan Alper Ulusoy ile Galatasaray- Trabzonspor maçında düdük çalan Ümit Öztürk'e bu hafta görev verilmedi.
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15 Şubat Cuma günü
20.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Cüneyt Çakır
16 Şubat Cumartesi günü
13.30 Akhisarspor- MKE Ankaragücü Halis Özkahya
16.00 Bursaspor- Çaykur Rizespor Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor Fırat Aydınus
17 Şubat Pazar günü
13.30 BB Erzurumspor- DG Sivasspor Bülent Yıldırım
16.00 İM Kayserispor- Göztepe Serkan Tokat
16.00 Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray Ali Palabıyık
18 Şubat Pazartesi günü
20.00 Antalyaspor- Medipol Başakşehir Mete Kalkavan
Geçen hafta Kayserispor- Fenerbahçe maçında düdük çalan Alper Ulusoy ile Galatasaray- Trabzonspor maçında düdük çalan Ümit Öztürk'e bu hafta görev verilmedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın