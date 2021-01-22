Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
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22 Ocak 2021 11:48
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

23 Ocak Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır



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