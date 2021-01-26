Süper Lig'de 21. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 21. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 21. haftanın 11'i
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26 Ocak 2021 08:13
Süper Lig'de 21. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Haftanın öne çıkan performansları Alanyaspor'dan Salih Uçan, Bakasetas ve Fenerbahçe'den Mame Thiam'dan geldi

Kalede Ersin Destanoğlu, beklerde Koray Altınay ve Baltovec, savunmada Vitor Hugo ile Marcao yer aldı

Hücum hattında Ankaragücü'nden Saba, Fenerbahçe'den Pelkas ile Trabzonspor'dan Djaniny dikkat çeken diğer oyuncular oldu


 SÜPER LİG 21. HAFTA SONUÇLARI

23 OCAK CUMARTESİ

Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor
Başakşehir FK 1-1 Çaykur Rizespor

24 OCAK PAZAR

Konyaspor 0-0 Antalyaspor
Denizlispor 1-3 Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray
Gaziantep FK 1-1 Hatayspor
Beşiktaş 2-1 Göztepe

25 OCAK PAZARTESİ

Kasımpaşa 2-0 Sivasspor
Alanyaspor 4-3 MKE Ankaragücü
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor



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