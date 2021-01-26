Süper Lig'de 21. haftanın 11'i

Süper Lig'de 21. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.
Haftanın öne çıkan performansları Alanyaspor'dan Salih Uçan, Bakasetas ve Fenerbahçe'den Mame Thiam'dan geldi
Kalede Ersin Destanoğlu, beklerde Koray Altınay ve Baltovec, savunmada Vitor Hugo ile Marcao yer aldı
Hücum hattında Ankaragücü'nden Saba, Fenerbahçe'den Pelkas ile Trabzonspor'dan Djaniny dikkat çeken diğer oyuncular oldu
SÜPER LİG 21. HAFTA SONUÇLARI
23 OCAK CUMARTESİ
Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor
Başakşehir FK 1-1 Çaykur Rizespor
24 OCAK PAZAR
Konyaspor 0-0 Antalyaspor
Denizlispor 1-3 Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray
Gaziantep FK 1-1 Hatayspor
Beşiktaş 2-1 Göztepe
25 OCAK PAZARTESİ
Kasımpaşa 2-0 Sivasspor
Alanyaspor 4-3 MKE Ankaragücü
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Haftanın öne çıkan performansları Alanyaspor'dan Salih Uçan, Bakasetas ve Fenerbahçe'den Mame Thiam'dan geldi
Kalede Ersin Destanoğlu, beklerde Koray Altınay ve Baltovec, savunmada Vitor Hugo ile Marcao yer aldı
Hücum hattında Ankaragücü'nden Saba, Fenerbahçe'den Pelkas ile Trabzonspor'dan Djaniny dikkat çeken diğer oyuncular oldu
SÜPER LİG 21. HAFTA SONUÇLARI
23 OCAK CUMARTESİ
Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor
Başakşehir FK 1-1 Çaykur Rizespor
24 OCAK PAZAR
Konyaspor 0-0 Antalyaspor
Denizlispor 1-3 Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray
Gaziantep FK 1-1 Hatayspor
Beşiktaş 2-1 Göztepe
25 OCAK PAZARTESİ
Kasımpaşa 2-0 Sivasspor
Alanyaspor 4-3 MKE Ankaragücü
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor