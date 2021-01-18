Süper Lİg'de 20. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 20. hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Süper Lİg'de 20. haftanın hakemleri
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18 Ocak 2021 14:11
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Trabzonspr - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen, Galatasaray - Denizlispor maçını Suat Arslanboğa, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan ve Sivasspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

MHK, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR Erkan Özdamar ikilisine üst üste ikinci hafta da görev vermedi.





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