Süper Lig'de 20. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.
Haftanın öne çıkan performansları Beşiktaş'tan Bernard Mensah ve Göztepe'den Halil Akbunar'a ait. İki oyuncu da takımının galibiyetlerinde baş kahraman oldu
Galatasaray'dan Muslera, Marcao, Belhanda ve Feghouli, 6-1'lik Denizlispor maçında başarılı bir görüntü çizerken, Göztepe'den Berkan Emir ve Halil Akbunar da 4-0'lık Gençlerbirliği maçındaki formlarıyla listeye girdiler.
Trabzonspor'dan Serkan Asan, Fenerbahçe'den Lemos, Rizespor'dan Skoda, Kayserispor'dan Alibec, haftanın 11'ine girmesini bilen diğer isimler oldular
İşte Süper Lig'de 20. haftanın 11'i
SÜPER LİG 20. HAFTA SONUÇLARI
19 OCAK SALI
Göztepe 4-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 2-0 Başakşehir FK
Trabzonspor 3-1 Konyaspor
20 OCAK ÇARŞAMBA
Çaykur Rizespor 3-0 Gaziantep FK
Hatayspor 1-2 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 6-1 Denizlispor
21 OCAK PERŞEMBE
Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş
BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor
MKE Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa
Sivasspor 1-1 Fenerbahçe
Haftanın öne çıkan performansları Beşiktaş'tan Bernard Mensah ve Göztepe'den Halil Akbunar'a ait. İki oyuncu da takımının galibiyetlerinde baş kahraman oldu
Galatasaray'dan Muslera, Marcao, Belhanda ve Feghouli, 6-1'lik Denizlispor maçında başarılı bir görüntü çizerken, Göztepe'den Berkan Emir ve Halil Akbunar da 4-0'lık Gençlerbirliği maçındaki formlarıyla listeye girdiler.
Trabzonspor'dan Serkan Asan, Fenerbahçe'den Lemos, Rizespor'dan Skoda, Kayserispor'dan Alibec, haftanın 11'ine girmesini bilen diğer isimler oldular
İşte Süper Lig'de 20. haftanın 11'i
SÜPER LİG 20. HAFTA SONUÇLARI
19 OCAK SALI
Göztepe 4-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 2-0 Başakşehir FK
Trabzonspor 3-1 Konyaspor
20 OCAK ÇARŞAMBA
Çaykur Rizespor 3-0 Gaziantep FK
Hatayspor 1-2 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 6-1 Denizlispor
21 OCAK PERŞEMBE
Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş
BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor
MKE Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa
Sivasspor 1-1 Fenerbahçe