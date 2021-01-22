Süper Lig'de 20. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 20. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 20. haftanın 11'i
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22 Ocak 2021 08:00
Süper Lig'de 20. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Haftanın öne çıkan performansları Beşiktaş'tan Bernard Mensah ve Göztepe'den Halil Akbunar'a ait. İki oyuncu da takımının galibiyetlerinde baş kahraman oldu

Galatasaray'dan Muslera, Marcao, Belhanda ve Feghouli, 6-1'lik Denizlispor maçında başarılı bir görüntü çizerken, Göztepe'den Berkan Emir ve Halil Akbunar da 4-0'lık Gençlerbirliği maçındaki formlarıyla listeye girdiler.

Trabzonspor'dan Serkan Asan, Fenerbahçe'den Lemos, Rizespor'dan Skoda, Kayserispor'dan Alibec, haftanın 11'ine girmesini bilen diğer isimler oldular

İşte Süper Lig'de 20. haftanın 11'i


 SÜPER LİG 20. HAFTA SONUÇLARI

19 OCAK SALI

Göztepe 4-0 Gençlerbirliği

Kayserispor 2-0 Başakşehir FK

Trabzonspor 3-1 Konyaspor

20 OCAK ÇARŞAMBA

Çaykur Rizespor 3-0 Gaziantep FK

Hatayspor 1-2 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 6-1 Denizlispor

21 OCAK PERŞEMBE

Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş

BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor

MKE Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa

Sivasspor 1-1 Fenerbahçe



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